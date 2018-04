Polițiștii câmpulungeni au dispus confiscarea a peste o tonă de fier vechi fără acte. În cursul zilei de sâmbătă, un echipaj rutier din cadrul Poliției Câmpulung Moldovenesc a oprit pentru control pe DN 17, în comuna Vama, o autoutilitară condusă de un bărbat de 47 de ani din comuna Cornu Luncii, care transporta deșeuri de materiale feroase. În urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că atât șoferul, cât și pasagerul din vehicul, un bărbat de 29 de ani din aceeași localitate, nu dețin documente legale de proveniență pentru bunurile transportate. În aceste condiții, autoutilitara a fost condusă la un centru special de colectare a fierului vechi din municipiul Câmpulung Moldovenesc.

În urma inventarierii și cântăririi, s-a stabilit că în vehicul era transportată cantitatea de 1.640 kg de fier vechi fără acte.În urma audierilor, bărbatul de 29 de ani, din comuna Cornu Luncii, a declarat că fierul vechi a fost achiziționat de la diferite persoane fizice de pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc și a comunei Vama și urma să fie comercializat la o firmă de specialitate din municipiul Suceava.

În cauză s-a dispus sancționarea contravențională și confiscarea cantității de 1.640 kg de material deșeuri feroase, în valoare de circa 1.270 lei, care au fost predată reprezentanților societății de colectare.