La data de 1 decembrie ora 00:10, politiștii Sectiei 10 Politie Rurală Gura Humorului se aflau în exercitarea atributiilor de serviciu pe raza comunei Cacica, pe DJ 178 A,IH localitatea Pârteștii de Sus și au efectuat semnalul regulamentar de oprire unei autoutilitare. Dupa efectuarea semnalului de oprire, conducatorul auto nu s-a conformat, continuându-și deplasarea pe DJ 178A, directia Pârteștii de Sus spre Pârteștii de Jos, mărind totodata viteza de deplasare.

Echipajele de poliție au procedat la urmărirea autovehiculului , pană în zona gării Cacica, reușindu-se blocarea vehiculului. Conducătorul autoutilitarei a abandonat mașina pe peronul gării, fugind spre o zona împadurită . S-a continuat urmărirea acestuia, pedestru, pe o distanța de 150 metri, reușindu-se prinderea și imobilizarea celui în cauză.

Dupa imobilizare și încatușare, s-a procedat la legitimarea conducatorului auto, în persoana unui barbat de 30 ani domiciliat în Pârteștii de Sus.

Întrucat acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur în aerul respirat, ulterior fiind condus la Spitalul Gura Humorului unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge, la interval de o oră, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, urmând a fi solutionată procedural sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecatoria Gura Humorului.