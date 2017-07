Polițiștii din întreaga țară vor depune în această seară o lumânare în memoria colegului lor de la Suceava, Sorin Vezeteu, care a fost omorât joi seara în Gara Burdujeni. Sorin Vezeteu a fost ucis cu bestialitate cu câteva zeci de lovituri de cuțit de un tânăr din satul Mironu, Comuna Valea Moldovei, Ioan Beșa de 23 de ani. Polițiștii din toată țara s-au mobilizat pe Facebook și au anunțat că în această seară, vor aprinde lumânări în fața Ministerului Afacerilor Interne, precum și în fața Inspectoratelor de Poliție Județene. Unul dintre colegii din Suceava ai polițistului Sorin Vezeteu a anunțat pe contul său de Facebook: „Colegii din toată țara, la ora 18.00, vor aprinde o lumânare în memoria și în cinstea lui. Cei din București la Minister, iar cei din provincie în fața sediilor IPJ-urilor.

Propun ca la ora 18.00 să aprindem și noi o lumânare și să păstrăm un moment de reculegere chiar la locul unde, mișelește, a fost ucis…pe peronul Gării din Burdujeni…

E momentul în care trebuie să uităm de răutăți, de micile sau marile răfuieli, de sindicate, de toate astea…colegul nostru a plecat…și cu lacrimi în ochi scriu că i-ar plăcea ca, de acolo de sus, să ne vadă în număr cât mai mare…

Eu voi fi acolo și mă voi ruga împreună cu polițiștii din toată țara la ora 18.00…Pentru sufletul lui, haideți să ne adunăm cât mai mulți și să ne rugăm pentru sufletul lui…

Dumnezeu să te ierte, camarade”, a scris pe Facebook Bogdan Bog, unul dintre colegii polițiști ai lui Sorin Vezeteu.

