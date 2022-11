Sâmbătă după amiază, în cadrul planului de acțiune pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori, echipajul de poliție din cadrul Compartimentului Ordine Publică Urbană – Poliția Orașului Gura Humorului, a oprit pe str. Voroneț din oraşul Gura Humorului, autoutilitara condusă de către o localnică.

Cu ocazia controlului efectuat, s-a constatat faptul că femeia transporta material lemons, respectiv lemn foc fag, neînsoțit de documentele specifice de transport așa cum sunt stabilite de normele privind circulația materialelor lemnoase.

Având în vedere cele prezentate mai sus, autoutilitara a fost însoțită la Depozitul Ocolului Silvic Gura Humorului, unde s-a procedat la inventarierea de către organele silvice a materialului lemnos transportat, ocazie cu care s-a stabilit că transporta cantitatea de 1,26 m.c. lemn foc fag.

Conducătoarea auto a fost sancţionată contravenţional în conformitate cu prev. art. 19 alin. 2 lit. a) pct.1 din Legea nr. 171/2010, iar cantitatea de 1,26 m.c. lemn foc fag a fost ridicată în vederea confiscării şi predată organelor silvice din cadrul Ocolului Silvic Gura Humorului, valoarea acesteia fiind de 217,98 lei.