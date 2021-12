În cursul zilei de ieri, polițiștii și jandarmii suceveni au acționat în sistem integrat pentru prevenirea actelor ilicite în domeniul comercializării, deținerii și transportului materialelor pirotehnice.

În cadrul Acțiunii Foc de Artificii, polițiștii și jandarmii au efectuat controale și verificari la unități economice și persoane fizice și au pus în executare mandate de percheziție pentru locații unde erau deținute ilegal articole pirotehnice. În urma acestor acțiuni s-au confiscat peste 10.000 de articole pirotehnice în greutate de peste 300 kg. Polițiștii și jandarmii suceveni atrag încă o dată atenția cu privire la respectarea legislației în domeniul utilizării și comercializării articolelor pirotehnice in aceasta perioadă, copiii fiind cei mai vulnerabili și mai expuși riscurilor de vătămare.