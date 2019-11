În cursul zilei de ieri, polițiștii locali din Șcheia au prins doi hoți minori, cu vârste de 17 și 15 ani, imediat după ce au furat o pompă submersibilă. Cei doi minori, de etnie romă, au spart un container cu materiale de construcție aflat pe proprietatea unei persoane, din care au sustras pompa după care au încercat să fugă. În zonă se aflau în patrulare doi polițiști locali din Șcheia care i-au urmărit pe cei doi minori și au reușit să-i prindă după ce aceștia au încercat să se ascundă într-o casă în construcție. Cei doi hoți minori au fost imobilizați, după care au fost duși la secția de poliție din comuna Șcheia.

