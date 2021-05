Polițiștii suceveni au identificat duminică mai multe evenimente private organizate cu încălcarea legislației în vigoare în ceea ce privește starea de alertă pe teritoriul României și au aplicat amenzi. Polițiști atrag atenția că deși s-au dat drumul la anumite relaxări nunțile, botezurile, mesele festive sunt interzise până la 1 iunie.

”Reamintim că în conformitate cu H.G. nr. 531/2021, Anexa 3, pct. 14 și 15 sunt intezise evenimentele private (nunți, botezuri, mese festiv, etc) în spații închise dar și în spațiile deschise.

Deși actul normativ prevede unele măsuri de relaxare a interdicțiilor impuse pentru prevenirea răspândirii SarsCov2, evenimentele private se preconizează a se desfășura în condițiile prevezute de lege abia de la data de 01 iunie 2021.

Polițiștii le mulțumesc sucevenilor care au înțeles să respecte legea și au făcut ca județul nostru să înregistreze la aceast moment una dintre cele mai scăzute rate de incidență la nivel național. A fost un efort comun al cetățenilor și al instituțiilor implicate.

Facem apel pe această cale să respectăm în continuare legislația și să dăm dovadă de responsabilitate în aceste ultime zile de restricții pentru a grăbi deznodămândul către siguranță, sănătate și normalitate”, au transmis polițiștii suceveni.