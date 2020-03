Peste 1000 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiști în urma celei mai ample acțiuni de control cu efective sporite care a avut loc în perioada 27 – 28 februarie 2020. Potrivit unui comunicat de presă, în cele două zile, sub coordonarea ofițerilor din cadrul Direcției Rutiere a Poliției Române, poliţiştii rutieri şi de ordine publică din cadrul IPJ Suceava, precum şi poliţiştii rutieri din Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Neamţ, Maramureș şi Botoşani au executat acţiuni punctuale, în sistem integrat, în zonele şi pe tronsoanele de drum cu risc rutier şi criminogen ridicat. Astfel, peste 120 de polițiști au acționat pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, fiind verificate peste 1.000 de vehicule. În total au fost aplicate 1.136 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 603.777 lei și au fost au fost ridicate 67 de permise de conducere pentru viteză, alcool, depășiri neregulamentare și alte abateri. „Starea tehnică a vehiculelor a fost o prioritate a polițiștilor, fiind reținute 44 certificate de înmatriculare. De asemenea, polițiștii au constatat în flagrant 4 infracțiuni, toate la regimul rutier”, se arată în comunicatul Poliției Suceava.

Potrivit aceleiași surse un conducător auto a fost depistat în timp ce transporta 20 de metri cubi de lemn rotund molid fără a deține licență de transport sau certificat de transport în cont propriu. Șoferul a fost sancționat contravențional de polițiști cu amendă de 9000 lei conf. art. 3 din HG 69/2012 și s-au retras plăcuțele și certificatul de înmatriculare.

Tot în cadrul acestei acțiuni, un bărbat a fost depistat pe strada Centurii din comuna Șcheia în timp ce conducea o autoutilitară în care transporta material lemnos, utilizând alt card tahograf decât cel emis conducătorului auto. Șoferul a fost sancționat contravențional conform OG 37/2007 cu amendă în valoare de 9.000 lei.

Un alt exemplu dat de Poliția Suceava este cel al unui conducător auto care a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un microbuz și transporta 37 persoane într-un autovehicul cu o capacitate de 14+1 locuri. Șoferul fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor HG 69/2012cu amendă de 9000 lei.

„Astfel de acțiuni cu efective sporite, desfășurate în colaborare cu structurile de poliție rutieră din județele învecinate vor continua, siguranța rutieră fiind o prioritate. Poliţiştii atrag încă o dată atenţia cu privire la respectarea regimului legal de viteză, conform marcajelor şi indicatoarelor rutiere şi adaptarea în permanenţă a vitezei de deplasare la condiţiile de drum. Viteza excesivă şi consumul de alcool generează accidente cu urmări din cele mai grave!”, se arată în finalul comunicatul de presă transmis de Poliția Suceava.