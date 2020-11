În cursul zilei de sâmbătă, 7 noiembrie, polițiștii suceveni au desfășurat activități în context Covid 19, fiind verificate cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse 1160 persoane. De asemenea, au fost verificate 184 societăți comerciale. Au fost aplicate 105 sancțiuni contravenționale, în valoare de 14500 lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și neluarea măsurilor pentru diminuarea impactului riscurilor conform Legii nr.55/2020.

Acțiunile de verificare vor continua în zonele aglomerate, centrele comerciale, piețe, târguri și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat fiind limitarea și prevenirea răspândirii virusului Sars-Cov-2.

La linia telefonică TelVerde 0800800165, cetățenii pot sesiza cazurilor de încălcare a normelor de protecție.

La linia telefonică TelVerde 0800800358, cetățenii pot apela pentru recomandări și informații legate de COVID-19.