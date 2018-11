Polițiștii suceveni au confiscat nu mai puțin de 200 de baxuri cu materiale pirotehnice. În cursul zilei de vineri, 23 noiembrie 2018, la ora 14:30, un echipaj din cadrul Poliției orașului Frasin, a oprit pentru control la intersecția DN 17, cu DJ 177A din localitate, o autoutilitară condusă de un bărbat de 44 de ani, din județul Timiș, angajat al unei societăți comerciale din aceeași localitate, care transporta materiale pirotehnice. La control, polițiștii au constatat că în avizul de însoțire a mărfii atât vânzătorul, cât și cumpărătorul erau aceeași firmă.

În urma cercetărilor, șoferul a declarat că efectuează transportul celor 200 de baxuri cu materiale pirotehnice de la sediul societății din județul Timiș pe raza județelor Suceava, Botoșani și Iași, fără însă a prezenta alte documente de proveniență pentru transportul materialelor pirotehnice, respectiv locul de distribuție al acestora.

Societatea comercială din județul Timiș, a fost sancționată contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr.12/1990 republicată, cu amendă în cuantum de 20.000 lei și s-a dispus măsura ridicării în vederea confiscării a materialelor pirotehnice din autoutilitară.

Ulterior, la sediul poliției s-a prezentat administratorul firmei însoțit de un bărbat care s-a recomandat a fi avocatul societății și care după unele discuții legate de măsura dispusă de poliție au plecat și au abandonat autoutilitara.

Cercetările continuă pentru verificarea modului de respectare a normelor legale în ceea ce privește transportul, manipularea și comercializarea materialelor pirotehnice.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, prin structura specializată Serviciul Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase, organizează acţiuni zilnice de control în vederea identificării şi sancţionării agenţilor economici dar şi a persoanelor fizice care încalcă legea comercializând fără drept către populaţie articole pirotehnice interzise.

„Conform art. 37 din Legea 126/1995 republicata, „orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an”.

Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz”.

Persoanele fizice nu au dreptul sa deţină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice, sub sancţiunea răspunderii penale, daca nu fac dovada calităţii de artificier sau pirotehnician autorizat şi nu reprezintă o persoană juridică autorizată şi înregistrată conform prevederilor legale, cu excepţia articolelor pirotehnice din categoria 1 si P1 , ce pot fi deţinute si utilizate de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

În vederea prevenirii producerii unor evenimente negative, a sancţionării persoanelor care în scopul obţinerii unor venituri facile prin care se eludează legea pun în pericol sănătatea şi integritatea corporală a copiilor noştri, poliţia suceveană doreşte implicarea activă a tuturor cetăţenilor şi sesizarea organelor de poliţie a faptelor ce pot constitui ilegalităţi la regimul articolelor pirotehnice”, a transmis Poliția Română.