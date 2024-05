În ultimele zile, polițiștii au continuat activitățile de verificare și control în ceea ce privește transporturile de material lemnos dar și modul de depozitare și comercializare. Au fost identificate mai multe transporturi neconforme, fiind aplicate sancțiuni contravenționale și fiind confiscate cantitățile de material lemnos transportate ilegal.

La data de 18.05.2024, în jurul orei 07.11, patrula mixtă de siguranță publică formată din polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea și Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviuciu pe raza comunei Marginea, județul Suceava, a oprit pentru control o autoutilitară ce transporta material lemnos. Conducătorul auto a fost legitimat în persoana unui bărbat din comuna Marginea, județul Suceava, care a prezentat pentru control documentele personale și ale autoutilitarei. Cu ocazia controlului asupra autoutilitarei, s-a constatat că șoferul transporta materiale lemnoase, respectiv lemn de foc specia foioase, iar cu această ocazie a declarat faptul că nu deține aviz de însoțire. Având în vedere cele constatate, s-au efectuat verificări în aplicația SUMAL CONTROL, rezultând că pentru autoutilitara în cauză nu a fost emis aviz de însoțire al materialelor lemnoase la data de 18.05.2024, fapt pentru care i s-a solicitat conducătorului auto să se deplaseze la punctul de descărcare din cadrul Ocolului Silvic Marginea, unde personalul silvic a procedat la inventarierea încărcăturii de materiale lemnoase. Astfel, s-a constatat că în autoutilitară se afla cantitatea totală de 3,10 m.c. lemn de foc specia foioase. Pentru acest motiv, șoferul a fost sancționat contravențional conform prevederilor art. 19, alin. (2), lit. a) pct. 2 din Legea 171/2010 M, iar cantitatea de 3,10 mc lemn de foc specia foioase în valoare de 821 lei a fost confiscată și predată în custodie Ocolului Silvic Marginea.

De asemenea, echipajul de poliție din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu a identificat și oprit pentru control autoutilitara, care se deplasa pe DN 2E de pe raza com. Horodnic de Sus. Conducătorul auto a fost legitimat în persoana unui bărbat de 31 ani, din com. Putna, care a prezentat pentru control documentele personale și cele ale autoutilitarei. Cu ocazia controlului asupra autoutilitarei, s-a constatat că autoutilitara era încărcată cu materiale lemnoase, respectiv cherestea tivită, conducătorul auto precizând că nu deține documente specifice de transport. În urma interogării aplicației SUMAL 2.0, a rezultat că pentru autoutilitara în cauză nu a fost emis aviz de însoțire, fapt pentru care mijlocul de transport a fost condus către depozitul de pe raza com. Marginea, jud. Suceava, ocazie cu care, în urma inventarierii materialelor lemnoase de către lucrătorii silvici din cadrul Ocolul Silvic Marginea, a rezultat cantitatea de 7.044 mc cherestea tivită specia molid în valoare de 6.311 lei. Șoferul a fost sancționat contravențional conform art. 19, alin. (2), lit. a), pct. 3 din Legea 171/2010, iar cantitatea de 7.044 mc cherestea tivită specia molid în valoare de 6.311 lei, a fost confiscată și predată în custodie Ocolului Silvic Marginea. De asemenea, s-a constatat că autoutilitara în cauză avea inspecția tehnică periodică expirată din data de 25.04.2024, fapt pentru care șoferul a fost sancționat contravențional conform art. 10 alin. (1) din OUG 195/2002, iar autoutilitara a fost imobilizată.

Apoi, patrula de poliție din carul SPR 1 Vadu Moldovei, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a identificat și oprit pe DC Prund Bogdănești o autoutilitara suspectă că ar transporta cherestea. După declinarea calității și indicarea scopului pentru care a fost oprit, s-a stabilit faptul că autoutilitara depistată era condusă de către un bărbat domiciliat în com. Râșca, sat Dumbrăveni, jud. Suceava. Fiindu-i solicitate documentele privind transportul de material lemnos, conducătorul auto nu a putut să prezinte niciun document specific de transport. S-a procedat la verificarea transportului depistat prin interogarea bazei de date specifice, respectiv platforma Sumal 2.0, rezultând faptul că pentru data și ora identificării nu existau avize. În urma inventarierii s-a stabilind existența cantității totale de 2,655 m3 cherestea tivită brad. În aceste condiții s-a dispus sancționarea unității economice transportatoare conform art. 19 alin. 2 lit a) pct. 1 din Legea 171/2010, iar complementar, în temeiul art. 19 alin. 2 din Legea 171/2010, s-a dispus confiscarea fizică a cantității 2,655 m3 cherestea tivită brad, în valoare de 2.378 lei.

Totodată, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, în timp ce executau activități de control al autovehiculelor pe linie silvică, au oprit pe DN 2H din comuna Putna, județul Suceava, autoutilitară care transporta material lemnos respectiv lemn foc fag. Cu ocazia controlului efectuat s-a stabilit faptul că autoutilitara este condusă de un bărbat domiciliat în comuna Bilca, sat Bilca, județul Suceava, care transporta material lemnos fără aviz de însoțire. Autoutilitara a fost condusă la Atelierul de prelucrare a lemnului din cadrul Ocolului Silvic Putna unde s-a solicitat sprijinul unui inginer silvic din cadrul acestui ocol pentru inventarierea materialului lemnos. Cu această ocazie s-a stabilit faptul că șoferul a transportat cantitatea de 1,5 mc lemn foc fag în valoare totală de 397 lei. Acesta a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 171/2010 modificată, iar materialul lemnos a fost confiscat, fiind predat în custodia Ocolului Silvic Putna.

De asemenea, o patrulă de poliție din carul SPR 1 Vadu Moldovei, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a identificat și oprit peDN2 (E85) o autoutilitara suspectă că ar transporta cherestea. După declinarea calității și indicarea scopului pentru care a fost oprit, s-a stabilit faptul că autoutilitara depistată era condusă de către un bărbat, domiciliat în com. Boroaia, sat Moișa, jud. Suceava. Fiindu-i solicitate documentele privind transportul de material lemnos, conducătorul auto nu a putut să prezinte niciun document specific de transport. S-a procedat la verificarea transportului depistat prin interogarea bazei de date specifice, respectiv platforma Sumal 2.0, rezultând faptul că pentru data și ora identificării nu existau avize. În urma inventarierii s-a stabilind existența cantității totale de 3,411 m3 cherestea tivită molid. În aceste condiții s-a dispus sancționarea șoferului, conform art. 19 alin. 2 lit a) pct. 2 din Legea 171/2010, iar complementar, în temeiul art. 19 alin. 2 din Legea 171/2010., confiscarea fizică a cantității 3,411 m3 cherestea tivită molid, în valoare de 3.056 lei. Materialul lemnos confiscat a fost preluat în custodie de către OS Dolhasca.

Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, în cadrul activităților ce se desfășoară în cadrul acțiunii „Scutul Pădurii”, la nivelul Poliției municipiului Vatra Dornei, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Crucea, însoțiți de lucrători din cadrul Ocolului Silvic Crucea au procedat la efectuarea unui control pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilegale din domeniul circulaţiei, depozitării, prelucrării şi comercializării materialelor lemnoase. Cu ocazia controlului efectuat la depozitul aparținând unei societăți comercialee situată pe raza comunei Crucea, sat Chiril, au fost constatate diferențe între stocul scriptic înregistrat în aplicația SUMAL 2.0 și stocul faptic al materialului lemnos aflat în depozitul societății, respectiv deținerea în plus în stocul depozitului a cantității de 7,61 m3 lemn rotund rășinoase, sens în care s-a luat măsura sancționării societăţii conform art. 19, alin. 1, lit. a, din Legea 171/2010 modificată. Ca măsură complementară, s-a dispus măsura confiscării cantității de 7,61 m3 lemn rotund rășinoase cu o valoare de 1.308 lei.

Și nu în ultimul rând, polițiștii din cadrul Poliției Mun. Fălticeni, au depistat pe strada Ana Ipătescu din mun. Fălticeni, o autoutilitară condusă de către un bărbat de 22 ani, din com. Mălini, care transporta material lemons compus din mai multe dimensiuni de scandura şi rigle, esență brad şi molid, fără să dețină documente de provenienţă, în urma inventarierii s-a stabilind existența cantității totale de 3,45 m3 cherestea rășinoase.

Polițiștii au dispus sancționarea șoferului, conform art. 19 alin. 2 lit a) pct. 1 din Legea 171/2010, iar complementar, în temeiul art. 19 alin. 2 din Legea 171/2010, confiscarea fizică a cantității 3,45 m3 cherestea rășinoasă, în valoare de 3.000 lei. Materialul lemnos confiscat a fost depozitat și preluat în custodie de către OS Dolhasca.