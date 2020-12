În condițiile apropierii Sărbătorilor de Iarnă, au fost intensificate activitățile de verificare a modului de respectare a interdicțiilor impuse în condițiile stării de alertă. Pentru prevenirea și combaterea infectării cu noul tip de coronavirus, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, împreună cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, ai Direcției de Sănătate Publică, ai Direcţiei Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă, au intensificat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Activităţile cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă au avut loc în sistem integrat şi au vizat, în special, zonele aglomerate, centre comerciale, dar şi mijloacele de transport în comun, scopul vizat fiind prevenirea răspândirii virusului Covid-19.

Astfel, doar în perioada 21 – 23.12.2020 polițiștii suceveni au derulat, pe raza județului, atât în mediul urban cât și rural, acţiuni de verificare a măsurilor sanitare vizând combaterea răspândirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 228 de societăți comerciale şi peste 100 de mijloace de transport în comun, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate 125 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.900 lei.

Tototadă, au fost verificate cu privire la respectarea interdicțiilor impuse 3593 de persoane.