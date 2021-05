La data de 8 mai în jurul orei 23:10, polițiștii au constatat faptul că pe raza comunei Botoșana, este în desfășurare un eveniment privat în spațiul deschis, la care participă mai multe persoane. La fața locului, într-un foișor aflat în zona denumită popular Albeni, comuna Botoșana, închiriat de câteva persoane se afla un grup de tineri care, o parte dintre aceștia la vederea autospecialelor de poliție au fugit. La fața locului au fost identificate 6 persoane care au fost sancționate contravențional cf. Legii nr. 55/2020.

