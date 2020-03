La nivelul înregului județ, polițiștii au organizat activități de marcare a Zilei de 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii, fiind desfășurate acțiuni în trafic sau în zona lăcașelor de cult. Doamne și domnișoare au primit flori și materiale preventive din partea polițiștilor. Peste 500 de doamne și domnișoare au primit flori și mărțișoare din partea polițiștilor la nivelul întregului județ.

8 Martie înseamnă însă mult mai mult decât urări transmise într-o zi stabilită la nivel mondial pentru celebrarea doamnelor. Ascunde această dată și povești de viață și destine de care noi ar trebui să fim mai aproape în fiecare zi pentru a ajuta și a avea satisfacția salvării și călăuzirii unor suflete.

Alături de polițiști au fost astăzi voluntari…..si nimic nu e mai frumos decât să ai voluntari copii, care să dorească să fie alături de oamenii în uniformă.

Între voluntari am întâlnit-o și pe Elena, o tânără dominșoară de 13 ani, elevă la o unitate de învățământ din Suceava. De la mijlocul lunii ianuarie și până ieri a confecționat manual, cu pricepere și talent mărțișoare pe care le-a oferit celor cu suflet în schimbul sprijinului pentru achiziționarea rechizitelor școlare și a altor bunuri necesare unui adolescent. Elena provine dintr-o familie săracă dar a ales să lupte pentru un viitor mai bun și a ales să facă ceva. Nu a întins mâna, ci a oferit…a oferit mărțișoare realizate cu multă trudă și migală.

Polițiștii au ajutat-o la rândul lor pe Elena și au achiziționat prin colectă de fonduri mărțișoare realizate de acest talentat copil.

Astăzi, împreună cu Elena și alți copii, polițiștii au oferit mărțișoarele doamnelor și domnișoarelor, alături de flori dar și însoțite de ghiduri pentru prevenirea violenței domestice și recomandări în ceea ce privește obținerea unui ordin provizoriu de protecție.

De asemenea, au fost organizate și acțiuni în trafic, fiind oferite doamnelor și domnișoarelor aflate la volan, mărțișoare, flori și materiale de promovare a siguranței rutiere.

Polițiștii urează ,,La mulți ani!” tuturor doamnelor și domnișoarelor și o Primăvară în Siguranță!

