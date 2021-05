Vineri, 28 mai, ora 23.50, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata au fost sesizați direct de către o persoană din comuna Adâncata, despre faptul că la o pensiune din localitate are loc un eveniment privat.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde fost identificați mai mulți tineri din orașul Cajvana, care participau la o aniversare a unui prieten. La sosirea polițiștilor au fost identificați în jur de 20 de persoane de ambele sexe, care au părăsit incinta pensiunii, fiind sancționate contravențional cu avertisment.

Au fost identificați organizatorul evenimentului, un tânăr de 25 ani, din orașul Cajvana dar și persoana aniversată, împreună cu alți doi tineri de 24 și de 23 ani, din orașul Cajvana, toți participând la organizarea evenimentului.

La solicitarea polițiștilor evenimentul s-a încheiat.

Cele patru persoane care au organizat evenimentul au fost sancționate contravențional cu suma de 3.000 de lei fiecare conform Legii 55/2020.