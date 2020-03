Îndepărtați dar..împreună, a fost sloganul sub care în această seară la ora 21.00 polițiștii rutieri, de ordine publică și din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale – IPJ SUCEAVA au adus omagiul și recunoștința personalului medical de la Spitalul Județean Suceava. ”Le-am prezentat onorul si am salutat cu mândrie si patriotism Imnul Național în fața unității medicale. Pentru medic, asistenți medicali, personal medical și pacienți avem un singur mesaj: Suntem aici pentru voi! Suntem alături de voi! Va multumim pentru tot ceea ce faceti!

TOTUL VA FI BINE!”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu.