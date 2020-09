Echipele de control speciale ale Poliției sucevene cercetează 17 sesizări privind incidente electorale majoritate făcând referire la transportul de persoane către secții de votare. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Ionuț Epureanu. El a precizat că peste 1000 de polițiști, jandarmi și lucrători ISU, alături de celelalte forte ale Ministerului Afacerilor Interne veghează la respectarea legalității procesului electoral, precum și la respectarea ordinii și liniștii publice în comunități. ”În scopul derulării unui proces de vot în deplină legalitate au fost instituite două

zone speciale de siguranță, zone în care forțele M.A .I. au fost suplimentate, nefiind inregistrate până în prezent eveni mente negative. Echipele de control special constituite au verificat 17 sesizări privind diverse incidente, majoritatea vizând transportul de persoane către secții de votare. Fiecare sesizare este verificată de către polițiști cu profesionalism și obiectivitate, fiind audiate persoanele implicate și adm i nistrându-se material probator, urmând a fi luate masuri în funcție de rezulta tele cercetărilor”, a declarat Epureanu.

