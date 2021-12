În ziua de 21 decembrie între orele 09,00 – 12,00, cadrele Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat pe raza județului Suceava pe linia prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor prevăzute de Legea 241/2005, Legea 129/2019, precum şi a altor acte normative în vigoare, ocazie cu care au fost verificate 11 societăți comerciale și aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare de 36.200 lei.

În cadrul acțiunii polițiștii au constatat 2 infracțiuni și au confiscat bunuri în valoare de 2.607,5 lei.