Polițiștii suceveni i-au identificat pe autorii unor furturi din mai multe case din comuna Voitinel. În cursul zilei de vineri, în urma continuării cercetărilor în cauza penală aflată în lucru privind furturi comise de autori necunoscuți din mai multe locuințe situate pe raza comunei Voitinel, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava au pus în executare mandatele de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Rădăuți, la două imobile din comuna Volovăț, ocazie cu care au fost identificate mai multe bunuri ce provin din furturi. Astfel, în cadrul activităților de cercetare penală, o parte din bunurile recuperate au fost recunoscute de persoanele vătămate, iar pentru restul urmează a se desfășura activități procedurale de inventariere și recunoaștere în alte dosare penale de furt cu autori necunoscuți, comise pe raza comunelor Bilca și Vicovu de Jos, unde sunt înregistrate fapte cu mod de operare asemănător. Până în prezent, din cercetările efectuate, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au stabilit faptul că, suspecți de comiterea faptelor sunt şi trei bărbați cu vârste între 23 și 47 de ani, toți din comuna Voitinel.

Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în comiterea faptelor, dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,furt calificat”, urmând să fie soluționat procedural.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating