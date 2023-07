Polițiștii suceveni i-au tăiat cheful de petrecere unui bărbat care s-a îmbătat după care s-a urcat la volan și a pornit spre festivalul „Deep in the Forest” de la Corlata. În după-amiza zilei de vineri, 15 iulie, la ora 17:30, în timp ce polițiștii din Gura Humorului efectuau activități de depistare a conducătorilor auto care conduc autoturisme pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise în zona de desfășurate a Festivalului Deep in the Forest, au oprit pentru control în centrul comuni Drăgoiești, pe DJ 178, un autoturism care se deplasa către locația evenimentului.

La volanul autoturismului a fost identificat în calitate de conducător auto un bărbat de 33 ani. Având în vedere că șoferul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul Drager Alcotest, rezultând o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care conducătorul auto a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului în vederea prelevării de probe biologice de sânge.

S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”.