Având în vedere specificul județului și dinamica evenimentelor rutiere înregistrate, siguranța rutieră este o prioritate permanentă a polițiștilor suceveni.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava a atras atenția în mod constant asupra necesității respectării legislației rutiere dar și cu privire la fermitatea în dispunerea măsurilor sancționatorii și procesuale.

În plus, atitudinile comportamentale în trafic care generează insecuritate rutieră și creează un climat social care duce la diminuarea încrederii cetățeanului în capacitatea instituțională de gestionare a problematicii rutiere sunt monitorizate prin toate canalele și instrumentele oferite de cadrul legislativ actual.

Recent, în spațiul public și pe rețelele de socializare au fost difuzate o serie de imagini care evidențiază un comportament rutier inadecvat al unui conducător auto. Imaginile sunt postate în mediul virtual chiar de către ocupanții vehiculului, prin sfidarea normelor rutiere încercând a se induce o superioritate față de lege prin epatare și insinuarea unei relative intangibilități.

Folosind mijloacele tehnice autorizate, după fixarea cu exactitate a evenimentului în timp și spațiu, conform procedurilor legale, polițiștii din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Suceava au stabilit identitatea persoanei care a condus autoturismul, normele rutiere încălcate și au aplicat cu fermitate sancțiunile prevăzute de lege.

Astfel, s-a stabilit că la data de 25.10.2021, ora 21:41, un tânăr de 20 ani, din comuna Șcheia, județul Suceava, a condus autoturismul pe strada Calea Unirii din mun. Suceava, direcția Burdujeni-Centru, iar la intersecția cu strada Traian Vuia nu a respectat semnificația culorii roșii a semaforului electric și a circulat pe sensul opus de mers.

În cursul acestei zile, polițiștii l-au identificat pe tânărul de 20 de ani pe raza satului Rotopănești, comuna Horodniceni, județul Suceava, acesta a fost condus la sediul Poliției Municipiului Suceava unde i s-a prezentat probatoriul administrat în legătură cu faptele săvârșitre și s-a procedat la sancționarea contravențională pentru nerespectarea prvederilor art. 52 alin.(1), 41 alin. (1) din OUG 195/2002 și art. 147 pct. (1) din HG 1391/2006.

Pe lângă sancțiunea principală în cunatum de 3045 lei, față de șofer a fost luată și măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 zile.

Conducerea IPJ Suceava atrage încă o dată atenția cu privire la faptul că polițiștii nu tolerează astfel de comportamente și atitudini care pun în pericol siguranța rutieră, măsurile dispuse urmând a fi din cele mai ferme. Totodată polițiștii fac un apel la responsabilitate rutieră și la sesizarea de îndată a oricăror comportmente care aduc atingere siguranței circulației pe drumurile publice, toate acestea fiind abordate de către polițiști cu profesionalism prin prisma resorturilor oferite de legislația rutieră în vigoare.