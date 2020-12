În perioada Crăciunului, polițiștii suceveni au aplicat 215 amenzi în valoare de 97.700 de lei, pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Ei au făcut verificări la 215 societăți comerciale şi în peste 100 de mijloace de transport în comun. Totodată, au fost verificate 5.188 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor impuse. În aceeași perioadă, polițiștii au întrerupt anumite evenimente private. De exemplu, pe 27 decembrie, la ora 23.51, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin 112 de către recepţionerul unui hotel, cu privire la faptul că într-o cameră se organizează o petrecere privată. Acolo a fost identificat un bărbat care a relatat verbal că în jurul orei 23.00 a chemat în camera sa alte 5 persoane, care se află şi ele cazate în acea unitate. Polițiștii au constatat că în interiorul camerei erau 6 persoane, care nu respectau măsurile pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2. Organizatorul petrecerii, respectiv un bărbat din Botoşani, a fost amendat cu 2.000 de lei. Și ceilalți participanți au fost sancţionați. La finalizarea intervenţiei, persoanele în cauză s-au deplasat în camerele lor și au fost reinstruite privind respectarea nomelor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

