Peste 200 de polițiști suceveni vor fi la datorie, zilnic, în acest sfârșit de săptămână, pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică si vor avea ca prioritate prevenirea si descurajarea oricaror evenimente care ar putea afecta linistea cetatenilor. Deoarece cu toții ne dorim să ajungem la destinație în siguranță, polițiștii rutieri vor fi prezenți, pe principalele artere din judetul Suceava si de asemenea din zonele turistice, precum si pe traseele de acces catre aceste zone, in vederea prevenirii accidentelor si ambuteiajelor rutiere, fluidizarii traficului rutier, precum si in vederea combaterii excesului de viteza si a consumului de bauturi alcoolice de catre conducatorii auto. În ceea ce privește mijloacele de transport feroviar, polițiștii din cadrul Serviciului Poliției TF Suceava vor asigura măsurile de ordine și siguranță publică și vor acționa pentru prevenirea și combaterea furturilor din buzunare, de și din bagaje, a tâlhăriilor și descurajarea comiterii de fapte antisociale, atât în stațiile de cale ferată, cât și în vagoanele de călători. Activitatile vor fi desfasurate in sistem integrat, impreuna cu celelate institutii cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice.