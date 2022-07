Pentru prevenirea evenimentelor rutiere pe fondul consumului de alcool si substante interzise, in weekend-ul 19 – 31.07.2022 politistii au desfasurat actiuni la nivel judetean, fiind implicati peste 100 de politisti din structurile rutiere si de ordine publica. Activitatile principale au fost concentrate în zonele în care s-au organizat evenimente sociale si artistice cu participarea unui public numeros (zona Vatra Dornei – Poiana Stampei) dar si în celelalte zone ale judetului, în special în proximitatea barurilor, cluburilor, discotecilor, sau unitatilor de alimentatie publica. Echipajele de politie rutiera cu autospeciale inscriptionate si neinscriptionate au fost prezente în

aceste zone si au fost realizate peste 500 de testari cu aparatele etilotest, etilometru si drugtest. Activitatile politistilor au avut o importanta componenta preventiva de descurajare, în aceasta perioada nefiind înregistrate evenimente rutiere grave pe fondul consumului de alcool sau droguri. De asemenea, prezenta activa în trafic a politistilor a dus la identificarea la timp a celor care au nesocotit legea, consumand alcool si urcandu-se la volan, în toate cazurile fiind suspendat dreptul de a conduce vehicule sau fiind întocmite dosare penale, prevenindu-se astfel producerea unor tragedii rutiere. Doar în cursul noptii precedente în mai putin de 2 ore, politistii au identificat în trafic 3 soferi care au consumat alcool, rezultatele testarilor cu aparatul etilotest evidentiind valori ale alcoolemiei care atrag raspunderea penala.

Astfel, la data de 31.07.2022, ora 00.13, politistii rutieri din cadrul Politiei Suceava, pe raza municipiului Suceava, pe strada Stefan cel Mare, au oprit pentru control, autoturismul condus de catre un barbat de 52 ani. Întrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat si i s-au prelevat mostre de sange necesare pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infractiunea de „conducere sub influenta alcoolului”.

La 30.07.2022, ora 23.30, politistii Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti, aflandu-se în serviciul de patrulare pe raza localitatii Gura Solcii, comuna Granicesti, au oprit pentru control, pe drumul comunal nr. 38 D, autoutilitara condusa de catre un barbat de 25 ani, din com. Granicesti. Avand în vedere faptul ca conducatorul auto emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sange în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Trebuie precizat ca anterior, la data de 21.05.2022 acelasi sofer a mai fost depistat tot pe raza satului Gura Solcii, conducand autoturismul în timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultatul în urma testarii fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, ocazie cu care i s-a retinut permisul de conducere, fiind

întocmit dosarul penal. Astfel, s-a întocmit dosar penal privind infractiunile de „conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante” si „conducerea unui vehicul pe drumurile publice de catre o persoana al carei permis de conducere a fost retras”. Cercetarile urmeaza a fi extinse si dupa consultarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Langa Judecatoria Radauti, se vor dispose dupa caz, alte masuri în cauza.

Tot în aceasta noapte, la 31.07.2022, ora 00.51, politistii din cadrul Compartimentului Rutier al Politiei Falticeni, pe D.J.208, pe raza comunei Preutesti, au oprit pentru control autoturismul condus de catre un barbat de 32 ani, din com. Tatarusi, județul Iasi si întrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii gradului de alcoolemie. S-a întocmit dosar penal privind infractiunea de „conducere sub influența alcoolului”.