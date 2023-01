La data de 22 ianuarie ora 18:45, polițiștii cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, în timp ce se aflau în serviciul de îndrumare, supraveghere și control al traficului rutier, cu autospeciala de poliție, pe raza municipiului Suceava – str. Cuza Vodă, au oprit pentru control, autoturismul condus de către un tânăr de 22 ani din orașul Salcea.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilometru rezultând o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou“ Suceava, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de lucrători din cadrul Biroului Rutier Suceava, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.