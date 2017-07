Polițistul sucevean de la Postul de Poliție Transporturi Feroviare care a fost omorât joi seara va vi înmormântat cu onoruri militare, duminică, în cimitirul din comuna Dumbrăveni. Trupul neînsuflețit al lui Sorin Constantin Vezeteu va fi depus de astăzi la Biserica Acoperământul Maicii Domnului din cartierul Burdujeni. Familia, colegii și prietenii își vor putea aduce un ultim omagiu, la această biserică, până duminică, în jurul orei 10:00, când trupul polițistului sucevean va fi transportat într-un cortegiu funerar la Biserica Nașterea Domnului din comuna Dumbrăveni. Slujba de înmormântare va începe, la această biserică, la ora 12:00.

Din primele informații, Sorin Vezeteu va fi înmormântat cu onoruri militare și va fi avansat post-mortem în grad. Ministerul Afacerilor Interne va fi reprezentat la slujba de înmormântare fie de prefectul Mirela Adomnicăi, fie de subprefectul Silvia Boliacu.

Sorin Vezeteu a fost ucis joi seara, în timp ce se afla în patrulare în gara Burdujeni, de un tânăr de 23 de ani din comuna Valea Moldovei, satul Mironu, Ioan Beșa. Agresorul s-a apropiat de polițist pe la spate, a scos un cuțit și a început să-l lovească. Deși a încercat să se apere și să riposteze, polițistul a fost doborât la pământ de multiplele lovituri de cuțit primite. Agresorul a continuat să-l înjunghie pe polițist în zona gâtului, lovituri care i-au fost fatale omului legii.

Sorin Vezeteu avea 38 de ani și era tatăl a doi copiii.

