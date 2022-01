Un puternic incendiu a izbucnit astăzi după amiază la anexele unei gospodării din localitatea Hurjuieni. ”Intervin pompieri militari și civili cu 5 autospeciale de stingere.

Până în acest momentan nu s-au anunțat victime”, transmite ISU Suceava.

