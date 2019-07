Militarii Detașamentului de Pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vadu Moldovei, au intervenit cu 4 autospeciale pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din satul Dumbrăvița.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat un șopron din lemn, iar flăcările se manifestau și la acoperișul casei de locuit, dar și la cel al unei anexe. De asemenea, exista pericolul de propagare a focului la întreaga gospodărie.

Incendiul a fost lichidat la ora 11:35.

Au ars: șopronul pe o suprafață de aproximativ 50 mp, acoperișul casei de locuit pe 80 mp, acoperișul anexei pe 30 mp, tâmplăria din lemn de la casă, aparate electronice și electrocasnice și altele. S-au degradat pereții locuinței.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost: foc deschis în spații închise. Mai precis, proprietarul a folosit focul deschis în șopronul în care își ținea păsările de curte, pentru eliminarea păduchilor (de găină). Flacăra a aprins plante furajere, iar focul s-a propagat la întreaga construcție din lemn, ulterior și la acoperișul celorlalte două clădiri afectate.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat o parte din casa de locuit și restul anexelor gospodărești, cu bunurile aferente.