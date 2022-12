Pompierii suceveni au început evacuarea apartamentelor din blocul din Burdujeni afectat de explozie. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a trimis primele fotografii după explozia produsă la primele ore ale dimineții în urma căreia locatarii din două scări ale blocului de pe str. Rarău au fost evacuați sau s-au autoevacuat. În urma exploziei au fost înregistrate trei victime, cu diferite traumatisme, preluate de echipajele medicale si paramedicale și duse la spital. Explozia a provocat distrugeri si pagube materiale foarte mari.

