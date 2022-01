Militarii Gărzii de Intervenție Solca, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Arbore, au intervenit cu trei autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Arbore, transmite ISU Suceava.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit cu pericol de propagare la două locuinte învecinate.

A ars casa de locuit pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați și circa patru metri cubi lemn de foc.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza efectului termic generat de o sobă fără acumulare de căldură (metalică), neizolată necorespunzător față de materialele combustile.

Incendiul a fost lichidat la ora 2:43, iar pompierii au salvat locuințele învecinate.