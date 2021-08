Pompierii suceveni care marți seară se deplasau în sprijinul celor de la Fălticeni au sesizat un autoturism pe raza localității Cumpărătura de la care ieșea fum din compartimentul motor. ”Au ars cabluri electrice și materiale plastice iar intervenția rapidă a pompierilor a redus semnificativ pagubele care s-ar fi putut produce”, a informat ISU Suceava.

