Pompierii suceveni au reacționat după ce intervenția la stingerea incendiului de la Palatul Administrativ din municipiul Suceava de sâmbătă, 6 martie, a fost prezentată ”fals” în spațiul public. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a făcut o postare pe pagina de facebook a instituției în care a explicat cum au decurs de fapt lucrurile arătând că ”Doar divinitatea are intervenții fără sincope, perfecte”. El și-a felicitat colegii pentru modul exemplar în care au luptat și au salvat clădirea de patrimoniu și le-a transmis ”îi îmbrățișez pe colegii mei și le sărut obrazul, care a fost scuipat, pe nedrept în multe din comentariile din spațiul public”.

”Nu pot să rămân fără reacție în fața unei imagini, prezentată în „buclă”, și care s-a transformat, pentru o parte a publicului, în „eticheta” intervenției.

Atunci când prezinți o singură autoscară din cele 15 CINCISPREZECE autospeciale care se aflau la fața locului. Atunci când vânezi sincope și nu cauți obiectivitate în prezentarea situației per ansamblu. Atunci generezi un FALS. Vedem o autoplatformă, care pentru un timp nu a avut presiune suficientă la apă. Dar nu vedem alte 2 autoscări și alte 13 autospeciale de stingere care, la momentul respectiv, refulau TONE întregi de apă și inundau, la propriu, atât din exterior, dar mai ales DIN INTERIOR, Palatul Administrativ.

Misiunea cea mai importantă a fost cea care era departe de ochii avizi ai camerelor de luat vederi, unde flăcările au fost împiedicate să coboare spre etajele inferioare ale clădirii. A fost LA INTERIOR, de unde zeci de colegi au ieșit după ore întregi negri de fum și uzi până la piele, tremurând de frig, flămânzi și cu gurile uscate de sete…

Dar „banda” camerelor de luat imagini s-a consumat cu o singură autospecială… Nu a mai rămas nimic și pentru „vinovații de serviciu”… Acolo s-au tras concluzii, tot în „buclă”, și s-a rezumat întreaga intervenție de mare amploare… Doar divinitatea are intervenții fără sincope, perfecte. Și noi știm lucrul acesta. Dar mai știm că ceea ce s-a prezentat ca o mare problemă, nu a contat în contabilitatea intervenției, pe care am dus-o la bun sfârșit.

Suntem simpli oameni, am mărturisit de nenumărate ori acest lucru. Dar dăm TOTUL atunci când plecăm în misiune. Și vă asigurăm că n-am precupețit niciun efort, pentru ca să salvăm restul clădirii. Ceea ce am și reușit!

Îi îmbrățișez pe colegii mei și le sărut obrazul, care a fost scuipat, pe nedrept în multe din comentariile din spațiul public… Dincolo de funinginea întinsă pe față, ochii lor trebuie să rămână senini și cu privirea sus.

Felicitări, dragi colegi! Sunt mândru de voi! Sunt mândru că fac parte din familia #PompierilorMilitariSuceveni! ”, a postat Alin Găleată.