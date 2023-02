Bucuria iernii a pus stăpânire și pe oamenii mari, nu doar pe copii. Zăpada căzută în ultimele zile i-a bucurat și pe pompierii militari de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava. Între intervențiile zilnice, fie incendii, fie accidente, cadrele ISU Suceava și-au adus aminte de copilărie și au făcut un frumos om de zăpadă, pe care l-au împodobit cu o cască și o curea de pompier. Mândri de creația lor, pompierii suceveni s-au fotografiat lângă omul de zăpadă pompier și au postat fotografia pe rețelele de socializare. „Zăpada, bucuria celor mici, dar și a celor mari”, au transmis cei de la ISU Suceava.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating