Pompierul voluntar sucevean Sorin Mihalescul a salvat o victimă a unui accident cu un ATV în timp ce se întorcea de la Cluj la Suceava. Gestul lui Sorin Mihaleascul a fost prezentat pe larg de ISU Bucovina Suceava:

„Sorin se întorcea de la Cluj și se grăbea să ajungă acasă, la Suceava. Abia parcursese 40 de kilometri, când în fața sa s-a produs un accident rutier.

Un ATV ieșit de pe o șosea secundară a fost lovit în plin de un autoturism. Sorin, voluntar în cadrul ISU Suceava, cu experiență în acordarea primului ajutor medical, a oprit și s-a dus direct spre victimă.

– Vă rog să stați nemișcat!

Bărbatul avea o plagă tăiată la gât din care țâșnea sângele.

– Stați liniștit! Totul este sub control! Imediat va sosi și ambulanța și totul va fi bine!

Sorin i-a oprit hemoragia bărbatului, după care i-a susținut nemișcat capul, în așteptarea ajutorului specializat.

Chiar dacă se grăbea foarte tare, Sorin nu s-a mișcat de lângă rănit timp de aproape 40 de minute, încurajându-l.

Când a sosit echipajul SMURD de la ISU Cluj, Sorin l-a predat în siguranță, iar bietul om a fost transportat la spital, unde a primit asistență medicală de specialitate.

Felicitări, salvatorului, care nu este un anonim și nici la prima misiune nobilă de acest gen!

Sorin Mihalescul are 43 de ani și este pompier VOLUNTAR în cadrul ISU Suceava cu peste 3.000 de ore de gardă și peste 400 de intervenții. Are toate cursurile absolvite și poate lucra pe orice autospecială, de la cea de stingere, la cea de descarcerare sau la ambulanța SMURD.

Curaj și Devotament!”