Juan Ponce de León a fost unul dintre încercații exploratori aventurieri care au deschis drumurile către Lumea Nouă în numele regilor Spaniei. Luptase împotriva maurilor la Granada și servise în subordinea lui Columb în a doua sa călătorie.

În cele din urmă, a devenit guvernator al teritoriului cunoscut azi ca Puerto Rico și a strâns o mare avere, în principal de pe urma comerțului cu sclavi.

În Puerto Rico, Ponce de León a auzit pentru prima oară despre minunata Fântână a Tinereții, miraculosul izvor din care, dacă beai o singură înghițitură, puteai să fii sigur că n-ai să îmbătrânești, și nici n-ai să mori. Fântâna, i s-a spus, se găsea pe o insulă fabuloasă, undeva spre nord.

Pe 3 martie 1513, Ponce de León a pornit în căutarea fântânii cu o expediție formată din trei corăbii. De Paști, a văzut pământ. Crezând că găsise o insulă, n-a ezitat s-o numească după sărbătoare, în spaniolă Pascua Florida sau „Paștele Înflorit”. Și astfel și-a căpătat numele Florida.

Cât despre sărmanul Ponce de León, în locul unei fântâni a tinereții, a găsit exact opusul. În timp ce explora Florida, în 1521, a fost ucis de o săgeată în timpul unui atac al indienilor.

Tot la 3 martie:

1847: Se naște la Edinburgh inventatorul telefonului, Alexander Graham Bell.

1861: Țarul Alexandru al II-lea eliberează iobagii din Rusia.

1875: La Opéra Comique din Paris are loc prima reprezentație cu opera Carmen de Bizet.

1878: Tratatul de la San Stefano eliberează Bulgaria de sub dominația turcă, după aproape cinci secole.

1931: The Star-Spangled Banner este adoptat ca imn național al Statelor Unite ale Americii.

Geo Alupoae, critic de teatru