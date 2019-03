Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a avertizat, de la Suceava, că după alegerile prezidenţiale România se va confrunta din nou cu o criză economică majoră provocată de actuala guvernare PSD-ALDE. Prezent astăzi la Suceava, Victor Ponta a declarat că România se îndreaptă către o „groapă economică” mai gravă decât cea din 2009. „Am învăţat să mă uit pe cifre. O să spun un lucru şi o să spuneţi că ţin cu Boc. Ce mi-a lăsat mie Emil Boc era mai bine decât ce va lăsa Dăncilă celor care vor veni. Probabil o să consideraţi şocantă declaraţia mea, dar mă bazez pe cifre şi pe date. Deci, ce mi-a lăsat mie Emil Boc era un pic mai bine decât ce va lăsa Vâlcov, de fapt, că Dăncilă săraca… cred că o să scape că nu a acţionat cu vinovăţie”, a declarat liderul Pro România într-o conferinţă de presă.

Victor Ponta a precizat că după alegerile prezidenţiale de la finalul acestui an „va veni decontul”, având în vedere că acum trăim „într-un Caritas bugetar şi economic”. „Va veni o perioadă de criză bugetară şi economică. Şi din această criză nu o să ne scoată nici Ludovic Orban şi nici USR”, a declarat preşedintele Pro România.

El a subliniat că din acest motiv, Pro România vrea să formeze o echipă de foşti miniştri, care să poată acţiona atunci „când va veni vremea să scoatem ţara din greu”.

Ponta amenință guvernanții cu plîngeri penale

Pe de altă parte, Victor Ponta a vorbit şi despre Fondul Suveran de Investiţii, despre care a precizat că PSD, Liviu Dragnea şi Darius Vîlcov îl vor transforma în „Fondul jafului naţional”. Ponta a explicat că prin acest fond, „cu semnăturile date de Dăncilă şi Teodorovici” PSD a inclus „28 de vaci de muls”, respectiv companiile care fac parte din Fond, printre care Hidroelectrica, Imprimeria Naţională sau Tarom. „Aceste 28 de vaci au fost puse toate într-un staul, unde nu vor fi mulse, ci vor fi măcelărite”, consideră liderul Pro România. El a atras atenţia că şi şefii Fondului vor fi puşi în funcţie pe o perioada de 18 luni „exact până la alegerile parlamentare”, dar şi că aceştia vor putea să vândă acţiunile companiilor fără nici un control. Ponta a mai arătat că toate cele 28 de companii au fost evaluate la o sumă totală de două miliarde de euro, în condiţiile în care numai Hidroelectrica ar face cinci miliarde de euro.

„Pe problema acestui fond văd că liberalii dorm, cu toate că e cea mai antiliberală măsură, iar USR are probleme cu sesizări de corupţie. Dacă liberalii dorm, noi, cei de la Pro România ne pregătim să depunem contestaţii în instanţă pentru Hotărârile de Guvern care vor fi date şi cu plângeri penale pentru cei care semnează. Îmi pare rău de Viorica Dăncilă sau de Eugen Teodorovici, dar sunt fraieri”, a mai declarat Victor Ponta.