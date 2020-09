Președintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, la Suceava, că își dorește în continuare ca stânga să fie unită în bătălia cu forțele de dreapta. Victor Ponta a spus că din păcate acest lucru nu a fost posibil și asta nu s-a întâmplat din cauza Pro România. „S-a întâmplat pentru că la PSD a rămas aceeași idee de pe vremea lui Dragnea și a lui Dăncilă că trebuie să ne luptăm cu Pro România. Nu contează că ne bate PNL, noi trebuie să ne luptăm cu Pro România. Cred că e o idee greșită și cred că dacă vrem la un moment dat să contăm în politică cu adevărat, nu doar să criticăm, o să fie nevoie de o stângă unită și modernă. Să faci o stângă unită cu lucruri rele din trecut, nu. Asta nu o să facem niciodată. Dar altfel, să ne luptă împreună cred că ar fi soluția cea mai bună”, a precizat Victor Ponta. El a spus că în momentul de față, Pro România se luptă cu PNL, și PSD se luptă cu Pro România.

El a precizat că acest lucru s-a văzut la ultima „tentativă” de moțiune de cenzură împotriva Guvernului PNL. „În România am avut o tentativă de prim ministru, cu domnul Cîțu care a fugit din Parlament înainte să fie votat și acum am avut și o tentativă de moțiune. În care PSD țipa toată ziua că nu vine Pro România. Noi am fost toți în bănci acolo, 24 și cu Teodorovici 10, care îi și întrece”, a spus liderul Pro România. Mai mult, el a declarat că PSD a hotărât să sancționeze Pro România pentru a parlamentarii acestui partid au fost prezenți la moțiune. „PSD a băgat un proiect de lege prin care să fim scoși din secțiile de vot. Ca să fie clar cum e cu alianțe și cum ne luptăm împreună. Eu mă bat cu PNL, ei mă înjunghie pe la spate. Altfel însă, asta e o chestiune între noi. Dacă mă uit la electorat, oamenii spun că votează cu PSD dar ar vrea să voteze cu mine și să ne unim Ne unim, dar cu cine și cum. Asta e foarte important”, a încheiat Victor Ponta.