”Cred că e foarte mare nevoie de Pro România pentru oamenii care spun că PSD nu mai e PSD. E Dragnea și cu niște oameni ai lui Băsescu dar că în nici un caz PNL, USR nu reprezintă o alternativă viabilă”. Afirmația a fost făcută de președintele Pro România, Victor Ponta, care sâmbătă s-a aflat într-o vizită în județul Suceava. Ponta a declarat că Pro România se dorește a fi o alternativă serioasă și cât mai curată posibil la actuala clasă politică. ”Aici simt eu un pericol. Eu nu vreau să transferăm tot PSD-ul la Pro România. Eu vreau să rămână domnul Dragnea acolo, să rămână Codrin Ștefănescu, Arsene, Oprișan. Sunt oameni buni în PSD pe care-i vreau la Pro România și sunt oameni buni din afara PSD pe care mi-i doresc și sper să vină cât mai mulți alături de noi. Vreau să terminăm ce am început noi și nu am terminat în noiembrie 2015”, a spus Ponta care a adăugat: ”Mă bucur foarte tare că o idee pe care a avut-o Daniel Constantin, Sorin Câmpeanu cu mine începe să prindă contur pentru că e nevoie de Pro România în zona de centru și de centru stânga. Foarte mulți oameni ca și mine care au votat PSD și care consideră că azi nu mai există acel PSD unii dintre ei sunt mai răi decât mine și spun că Băsescu a fost un geniu al răului, l-a inventat pe Dragnea și l-a trimis ca să distrugă PSD-ul că altfel nu putea să-l distrugă. Sigur îl are și pe Vâlcov acuma. Alți oameni care spun că în 2012-2015 am luat măsuri liberale care au dezvoltat economia și acum se iau cele mai antiliberale, cele mai socialist-comuniste măsuri posibile. Mă refer în special la ordonanța 114 și că practic economia se blochează se gripează și atunci o să o ducem toți rău”.