Chiar și la câțiva ani de la plecarea ducilor de Sussex în SUA, detalii uluitoare despre Meghan Markle continuă să iasă la suprafață. O carte publicată recent dezvăluie modul în care soția Prințului Harry își plănuia de ceva timp ieșirea din familia regală britanică, potrivit click.ro.

Cartea „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” descrie relația tot mai proastă a ducilor cu angajații regali. Lucrătorii de la palat, care-și spuneau „Clubul Supraviețuitorilor Sussex-ilor”, au fost descriși de autor drept niște „oameni cumsecade care ar fi făcut orice” ca cei doi soți să aibă succes. Totuși, comportamentul lui Meghan i-a făcut pe aceștia să o numească pe soția Prințului Harry o „nascisistă sociopată”, scrie Okmagazine.

