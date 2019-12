Marca Porsche Cayenne a fost introdusa pe piata in anul 2003, un SUV de la un producator auto care facuse anterior doar masini sport pana la vremea respectiva. Insa in timp Cayenne a devenit un element principal al liniei Porsche in intreaga lume.

Porsche a inaintat lucrurile si mai mult odata cu introducerea unui motor hibrid plug-in pentru Cayenne pentru prima oara in 2014. Aparent aceasta idee a functionat deoarece un Porsche Cayenne E-Hybrid se vinde deja ca parte a celei de-a treia generatie Cayenne lineup. Obiectivele Porsche pentru acest ultim hibrid plug-in sunt la fel de ambitioase ca oricand. La un pret de pornire de 81.150 USD, Porsche promite eficienta si utilitatea SUV, fara a sacrifica performanta. Cel mai recent Cayenne E-Hybrid trebuie sa se confrunte cu SUV-uri hibride plug-in, precum BMW, Land Rover si Volvo.

Porsche porneste cu motorul sau V6 cu 3,0 litri turbo cu gaz, bun pe cont propriu pentru 335 cai putere si 332 lb-ft de cuplu

La acesta se adauga un motor electric aducand puterea combinata la 455 CP si cuplul la 516 lb-ft. Tractiunea integrala este standard, la fel ca o transmisie Tiptronic S cu 8 viteze si servodirectia electromecanica cu raport variabil.

Lucrurile devin putin mai complexe cu afisajul soferului. Cadranul analog este flancat de doua ecrane care pot arata totul, de la fortele de viraje, harti, pana la fluxul de putere. Chiar si fara pachetele Premium sau Premium Plus, care ofera materiale de calitate pentru bord si scaune mai interesante, masina Cayenne este robusta si confortabila. Scaunele frontale standard au reglare a puterii pe 8 cai si sunt rezistente atat pentru partea inferioara a spatelui, cat si pentru coapse.

Alte beneficii ale modelului E-Hybrid

Modul E-Power are propria functie de control de lansare: tineti pedala de frana cu piciorul stang si acceleratorul cu dreapta, pastrand-o chiar inainte de retinere, pentru o acceleratie electrica maxima. Cu toate acestea, Cayenne poate conduce doar cu o putere a bateriei la viteze de pana la 83 km / h, avand in vedere o incarcare suficienta a bateriei si o aplicare prudenta a pedalei de mers. Atunci cand motorizarea electrica ajunge la viteze mult mai mici – sub 20 km / h – E-Hybrid emite un sunet ciudat pentru a avertiza pietonii cu privire la prezenta sa, desi nu se aude atat de tare in interiorul cabinei.

La fel ca si in cazul altor Porsches echipate cu Sport-Chrono, un cadran pe volan ofera acces facil la modurile de actionare principale, care, pe langa E-Power, sunt Hybrid Auto, Sport si Sport Plus. Doua sub-moduri, E-Hold si E-Charge sunt disponibile si in Hybrid Auto, dar se afla sub meniul Hybrid din ecranul PCM si, prin urmare, sunt mai putin accesibile. Hybrid Auto cauta „eficienta generala”, inclusiv prin factorizarea distanței pana la destinate, daca unul este setat in sistemul de navigatie. In cazul Hybrid Auto soferul poate controla mai activ procedurile selectand E-Hold pentru a pastra incarcarea bateriei pentru mai tarziu sau E-Charge pentru a reincarca mai rapid bateria folosind motorul.

Ce este cel mai impresionant in ceea ce priveste modul hibrid este cat de complet transparent. Tahometrul analogic al Cayenne E-Hybrid este singurul indicator pe care motorul s-a oprit – lucru pe care il va face adesea chiar si la viteze de autostrada atunci cand soferul scoate de pe accelerator – sau cand se aprinde inapoi.