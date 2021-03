Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi în conferința de presă săptămânală că porțiunea din ruta alternativă Suceava-Botoșani pentru trafic foarte greu de pe strada Apeductului va fi dată în funcțiune până la sfârșitul anului. El a subliniat că aceasta este prioritatea de grad zero la investițiile realizate în acest an.

”Am verificat stadiul lucrărilor la Ruta propriu-zisă unde se lucrează la trotuare și la Podul de peste Pârâul Cetății, precum și la consolidarea malurilor cu gabioane din piatră. Pentru realizarea variantei rutei pe Apeductului, este necesară devierea magistralei principale de termoficare a rețelei de transport 2×Dn 700. S-a aprobat la nivelul Ministerului Dezvoltării pe programul Termoficare 2006-2021 această lucrare care se ridică la 2.151.460,44 lei din care Ministerul asigură 1.828.741,66 lei iar municipalitatea 322.719,12 lei. Ne propunem să dăm în circulație până la sfârșitul anului această porțiune din Ruta Alternativă Suceava-Botoșani”, a spus Ion Lungu.