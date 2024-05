Marian Andronache, candidatul Alianței Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei) la funcția de primar al municipiului Suceava, și-a dezvăluit calitățile și defectele în fața electoratului de la care așteaptă votul pe data de 9 iunie afirmând cu tărie ”Nu am dosare penale, nu am luat mită și nu am schelete în dulap”.

”Mă numesc Marian Andronache și vă vorbesc ca unul dintre voi, ca om care și-a dedicat întreaga carieră și viață comunității noastre. Am acumulat peste două decenii de experiență în administrația publică locală și sunt aici pentru a vă asigura că în mine aveți un lider capabil, corect și empatic.

Experiența și Calificările:

Mi-am început drumul profesional ca inginer constructor, unde am lucrat peste 5 ani pe marele șantiere ale țării. O profesie ce mi-a insuflat disciplina și atenția la detalii, abilități necesare pentru a construi temeinic și durabil. Am avut onoarea de a servi ca director al Direcției Domeniului Public și ca viceprimar al orașului nostru (2016-2020). În aceste funcții, am coordonat proiecte majore care au adus îmbunătățiri semnificative infrastructurii Sucevei, de la modernizarea parcurilor, a spațiilor verzi administrate direct de domeniul public și al locurilor de joacă până la achiziții esențiale pentru comunitatea noastră. Aceste realizări nu sunt doar dovezi ale abilităților mele tehnice, ci și ale angajamentului meu profund față de orașul nostru.

Caracterul și Integritatea:

Într-o lume în care încrederea în lideri este adesea pusă la încercare, mă mândresc că am menținut întotdeauna o integritate neștirbită. Nu am dosare penale, nu am luat mită și nu am schelete în dulap. Sunt un om loial, corect și devotat valorilor morale și religioase. Încă de mic copil, am învățat că adevărata putere vine din onestitate și respect. Mă străduiesc zilnic să fiu un exemplu de integritate și să inspir aceleași valori în echipa mea și în comunitatea noastră.

Empatie și Înțelegere:

Viața mi-a oferit și lecții dure, dar prețioase. Pierderea soției mele acum cinci ani a fost una dintre cele mai dificile încercări, dar m-a învățat ce înseamnă adevărata reziliență și empatie. Ca tată singur a doi copii, am experimentat direct neajunsurile orașului nostru printre care nevoia unui sistem medical just și echitabil, dezvoltarea infrastructurii educaționale și creșterea opțiunilor de recreere și distracție pentru tineri. Am înțeles pe pielea mea cum este să te simți copleșit și fără sprijin, dar și cum să te ridici și să continui să lupți. Am avut și provocarea de a-mi vedea copiii plecând la studii în alt oraș din cauza lipsei de oportunități educaționale și profesionale locale. Aceasta este o realitate dureroasă pentru mulți părinți din Suceava și o motivație puternică pentru mine de a schimba lucrurile.

Aceste experiențe m-au făcut să înțeleg mai profund provocările pe care le aveți zi de zi și să mă dedic cu și mai multă pasiune pentru a găsi soluții reale și durabile pentru voi. Dragi suceveni, vreau să vă asigur că voi lucra neobosit pentru a aduce îmbunătățiri reale în viața noastră. Împreună, putem avea o Suceava cu bun simț, mai unită și mai prosperă. Alegându-mă pe mine, Marian Andronache, alegeți un lider, un om care nu doar că înțelege dificultățile voastre, dar care a trăit și a depășit asemenea provocări.

Pe 9 iunie ni se oferă o nouă șansă să schimbăm direcția în care merge orașul nostru și vă cer votul. Pentru că doar împreună putem obține orașul pe care ni-l dorim.

TINERI:

Pentru mulți dintre voi, va fi prima dată când veți vota.

Pe 9 iunie mă poți vota pentru că am un plan dedicat pentru tinerii din suceava. Uite care sunt acestea:

Voi sprijini crearea de festivaluri și evenimente care să transforme Suceava într-un loc în care să te simti bine.

Cum ar fi să avem in suceava un Jazz in The Park, un Streed Food Festival, CInema în Aer Liber și activități revigorante ca să ne simtim si noi ca intr-un oras ca afara.

Voi crea zone de agrement si parcuri in Zamca și Obcini unde să iti petreci timpul si să nu mai iesi doar in centru pentru a face ceva.

Voi revitaliza Stadionul și voi face un Teatrul de vară, astfel încât să te poți bucura de sport și cultură.

Voi lupta să atragem investitori ca tu să găsești locuri de muncă bine plătite aici, acasă și să nu mai trebuiască să pleci in Iasi, Cluj sau București.

Pe 9 iunie, votează Marian Andronache ca tu să ai un viitor bun.