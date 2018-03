Mihai Firica Membru al Uniunii Scriitorilor din România, scriitorul şi jurnalistul craiovean are cărţi publicate şi mai multe premii literare. A debutat în revista „Ramuri“ cu doar câteva luni înainte de a izbucni Revoluţia Română din 1989. Îşi aminteşte cu plăcere de acea perioadă, când a ales să se îndrepte spre poezie autentică, deşi spune: „puteam să procedez ca şi alţii, adică să scriu ode de partid“. În 1995 i-a apărut pe piaţă prima carte – „Biografie sumară“, iar în 1996 cea de-a doua – „Limba şarpelui călător“, ambele premiate .

