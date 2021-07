Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, a publicat listele cu posturile clericale din mediul rural scoase la ocuparea prin numire / transfer și publicate la data de 7 iulie 2021. Este vorba de un post de preot paroh la Parohia Sfântul Nicoale din comuna Hănțești. Preotul a urma să păstorească peste 140 de familii la Biserica parohială cu hramul Duminica Tuturor Sfinților și la Biserica veche din lemn cu hramul Sf. Nicolae.

