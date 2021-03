Compania Naţională Poşta Română a depus în Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfăşurare a achiziţiilor (SICAP) procedura de consultare publică pentru proiectarea, construcţia şi dotarea celor două centre logistice strategice ale companiei, din Cluj-Napoca şi Bucureşti Nord.

Procedura internaţională este adresată tuturor companiilor din industriile de tehnologie, construcţii şi alte domenii relevante cu scopul identificării celor mai bune soluţii de construire centru logistic, dar şi automatizare prin robotizare şi inteligenţă artificială, pentru gestionarea eficientă şi rapidă a proceselor logistice de sortare.

În conformitate cu prevederile Legii 99/2016, procedura se va desfăşura după următorul calendar:

03.2021 – 16.03.2021 – înscrierea tuturor producătorilor naţionali şi internaţionali de tehnologie poştală, prin depunerea declaraţiilor de intenţie la adresa de e-mail licitatii@posta-romana.ro;

03.2021, ora 12:00 – dezbatere publică online de pregătire a cadrului investiţiilor din Planul multianual de investiţii, prin accesarea link-ului https://cnpr.webex.com/meet/conferintacnpr1

03.2021 – 16.04.2021 – dezbateri individuale online cu actorii înscrişi în procedură.

După finalizarea consultării publice, Poşta Română va realiza procedurile de achiziţie publică conforme, în baza caietelor de sarcini revizuite prin consultare, în vederea selecţionării celor mai bune oferte tehnico-economice.

Bugetul alocat acestui proiect este de 22 de milioane euro, cumulat pentru cele două obiective, iar sumele sunt asigurate printr-un credit de investiţii accesat de la EximBank, în cursul anului 2020. Prin aceste investiţii, compania urmăreşte crearea de spaţii de lucru noi şi moderne cu echipamente şi tehnologii performante, precum şi creşterea operabilităţii sistemului de sortare şi a eficienţei în viteza de prelucrare a volumului de trimiteri.

Poşta Română, în calitate de autoritate contractantă, pune la dispoziţia publicului toate informaţiile referitoare la aplicarea procedurii de atribuire şi asigură, astfel, condiţiile pentru concurenţă reală, indiferent de naţionalitatea operatorilor economici. În vederea unei comunicări transparente şi eficiente cu toţi operatorii economici interesaţi, compania va aloca o secţiune specială, dedicată acestei proceduri, pe site-ul www.posta-romana.ro.

Invităm toţi actorii specializaţi din piaţă, furnizori de echipamente şi tehnologie poştală, companii de construcţii şi alte industrii de profil să se înscrie la procedura de consultare publică.

Procedura de consultare internaţională se va realiza prin intermediul platformei SICAP. Numărul aferent anunţului de consultare a pieţei privind sistemului automat de sortare de la Cluj este MC1013959/02.03.2021, iar cel pentru pentru realizarea Centrului de Tranzit Bucureşti Nord este MC1013958/02.03.2021.