La data de 19 martie 2021, a avut loc workshop-ul „Meet the German market in the new European context. Green and digitized economy”, eveniment organizat de USH Pro Business în parteneriat cu Smart Alliance, Smart eHub și Wallachia eHub și cu sprijinul Biroului de Promovare Comercial Economica Bonn, prin implicarea deosebita a doamnei Mihaela Simion, Ministru Consilier. La eveniment au fost prezente firme cu experiență pe piața germană, inclusiv în outsourcing, dar și firme care doresc parteneriate în cercetare.

Evenimentul a avut ca teme principale abordate: perspectiva afacerilor dintre România și Germania; tendințe și oportunități de externalizare pe piața germană, noi modele de afaceri; oportunități de cooperare cu rețeaua de cercetare bavareză; instrumente juridice pentru sprijinirea antreprenorilor IT precum și prezentarea companiilor și clusterelor românești.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost prezentate câteva aspecte referitoare la proiecte ale autorităților germane în zona digitalizării și siguranței cibernetice, evenimente virtuale pe tema digitalizării și posibile parteneriate. În cadrul workshop-ului au fost identificate deschideri importante în outsourcing, proiecte europene Horizon Europe, posibile participări la întâlnirile organizate de landuri, înscrierea pe diverse platforme, etc

„Întâlnirea ne-a oferit un prim contact cu parteneri germani. Am reprezentat un ecosistem de firme şi universități organizate în consorții de clustere şi centre de digitalizare. Partenerii germani au putut dialoga cu manageri de cluster şi de centre digitale organizate în două consorții regionale, Wallachia eHub pentru regiune Sud Muntenia şi Smart eHub pentru regiunea București Ilfov” a declarat Costin Lianu, preşedinte Wallachia eHub

„Smart Alliance, cluster activ în centrele de transformare digitală prin care am organizat evenimentul, a putut să prezinte oferta tehnologică a firmelor sale. Avem mari posibilități de outsourcing şi de cooperare în afaceri dar şi în domeniul CDI, componente de digitalizare şi tranziție verde” a declarat Florian Simionescu, preşedinte al clusterului Smart Alliance.