Că tot e Crăciunul iar lumea mai stă la povești să vă spunem și noi una cu castele și cavaleri de aici de prin zonă. Povestea este reală însă nu vom divulga numele ”cavalerului” iar fotografiile pe care le vedeți sunt făcute în această toamnă. Trăia odată la Sucevița un bogătaș. Cum zona e una turistică de grad zero s-a gîndit că e bine să investească într-o pensiune. Dar nu a făcut una obișnuită ci un ditamai castel, cu turnuleț, cu multe camere, cu geauri multe la mansardă. Frumos. Se întâmpla prin anii 2000. A urmat o perioadă înfloritoare pentru investitor care fusese între timp uns ”Cavaler de Malta” și a cărui influență pe lîngă ”împărații” vremii era mare. Pe acolo a tras caleașca și fostul președinte al României, Traian Băsescu, în campania electorală din primul său mandat, pentru a se revigora la o apă plată. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și a urmat decăderea. ”Cavalerul” a fost nevoit să plece din țară iar ”castelul” a rămas în paragină ajungând așa cum l-am imortalizat în toamna acestui an. A fost scos la vânzare iar noul proprietar l-a băgat în program de …demolare. Să vedem ce va răsări acolo. Dacă e să ne luăm după povești ar trebui să se înalțe alt castel mai falnic și mai frumos. Cam asta a fost. Și-am încălecat pe-o șa și v-am spus povestea așa.

