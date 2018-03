Un tânăr farmacist de numai 28 de ani, din Alba Iulia, a lansat propria linie de produse dermato-cosmetice şi concurează de la egal la egal cu marile branduri internaţionale. La ora actuală, produsele preparate de Emanuel Lazăr, sub denumirea Eladerm, sunt la mare căutare în aproape toate farmaciile din România şi îşi doreşte să se extindă şi în pieţele farmaceutice din Europa.

Tânărul şi-a descoperit marea pasiune încă din clasa a VIII-a, iar datorită părinţilor lui care deţineau o farmacie în oraş, a reuşit să-şi împlinească visul şi să-l transforme într-o carieră înfloritoare. Prima cremă preparată în laboratorul propriu din Alba Iulia a ieşit pe piaţă în 2014, în contextul în care de pe piaţa farmaceutică dispăruse o cremă foarte folosită de români. Produsul a avut mare succes, iar de atunci încolo Emanuel Lazăr şi-a propus să creeze dermato-cosmetice de calitate, produse 100% în România, accesibile ca preţ, ca o alternativă la cremele străine mult prea scumpe. Unguentele pe bază de uree conţin 98% ingrediente naturale şi tratează problemele pielii sensibile şi uscate.

“Este foartegreu să te lupţi de la egal la egal cu marile branduri internaţionale care investesc sute de milioane de euro anual în marketing. Cu toate acestea, nu m-am lăsat descurajat şi mi-am propus să analizez unde greşesc acestea, astfel încât să nu repet aceeaşi greşeală şi să vin cu ceva nou. După un studiu amănunţit, de aproape de 2 ani, am ajuns la concluzia că multe dintre cremele similare care se regăsesc pe piaţă conţin componenţi în concentraţii mult prea mari decât recomandă specialiştii în domeniu. Am luat-o treptat, ca să nu fac greşeli, iar primul produs dermato-cosmetic l-am lansat pe piaţă în 2014 şi, cu un buget de marketing aproape zero, am reuşit să-l impun pe piaţa românească. Scopul meu a fost să produc creme cu un conţinut natural aproape de 100%, iar preţul să fie mult mai mic decât concurenţa străină”, declară tânărul farmacist Emanuel Lazăr.

Lansează un nouprodusfarmaceutic 100% românesc

Gama de produse Eladerm cuprinde 6 produse extrem de apreciate de clienți iar astăzi, 5 martie 2018, farmacistul român a lansat un nou produs creat în totalitate în laboratorul său din Alba Iulia, produspe care doreşte să îl impună şi în pieţele din Europa. Este vorba de lotiunea micelară Micelium de la Eladerm, disponibilă în 3 forme: 100 ml, 250 ml şi 500 ml. Produsul curăţă rapid impurităţile, chiar şi machiajul rezistent la apă, este recomandat pentru toate tipurile de ten şi nu conţine parabeni sau coloranţi. În luna martie, Emanuel Lazăr oferă gratuit o loţiune micelară de 100 ml pentru doamnele şi domnişoarele care achiziţionează produse dermato-cosmetice în valoare de peste 120 de lei, de pe site-ul www.eladerm.ro.