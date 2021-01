Istoria și-o amintește cu duioșie pe Emma Hamilton ca fiind marea iubire a ilustrului amiral englez Horatio Nelson, iar portretele ei din tinerețe o arată ca pe o frumusețe încântătoare, cu ochi mari, luminoși și un păr castaniu splendid.

S-a născut cu numele de Emma Lyon pe 26 aprilie 1765, fiica unui fierar care a murit când ea avea doi ani. Fără doar și poate o frumusețe uluitoare, primele ei slujbe au fost de cameristă. Dar la șaisprezece ani era deja o femeie întreținută, făcându-i un copil lui Sir Harry Fetherstonhaugh.

Mai târziu, după ce o vreme a fost un fel de poule de luxe, s-a mutat acasă la Charles Greville, care susținea că „nu a existat vreodată o tovarășă de pat mai curată și mai încântătoare”.

În continuare, Greville a pasat-o unchiului său, Sir William Hamilton, în vârstă de șaizeci și doi de ani, emisar al guvernului britanic în Regatul Napoli. Pe atunci, Emma avea doar douăzeci și unu de ani. După ce au trăit împreună timp de cinci ani, ea și Sir William s-au căsătorit.

Când Emma și-a început celebra idilă cu Nelson, împlinise deja treizeci de ani și era pe cale să devină de o obezitate dezarmantă. Deși încă frumoasă, era o femeie ușuratică și caraghioasă. Se pare că a fost la fel de îndrăgostită de Nelson pe cât era el de ea și au trăit într-un ménage à trois cu complezentul Sir William, chiar și după ce i-a născut o fiică lui Nelson.

După ce Sir William a murit în 1803, Emma și Nelson (care era încă însurat, dar își părăsise soția) și-au stabilit domiciliul în Anglia, devenind un subiect de glumă și scandal naționale. Cu toate că opinia publică îl adora pe amiral, cei de rangul lui îi remarcaseră aroganța și autosuficiența evidentă.

Așa cum spunea în acea vreme despre el amiralul St. Vincent, „Bietul om, sufocat de vanitate, slăbiciune, înfășurat în panglici și medalii”. Când Nelson a fost ucis la Trafalgar, Emma n-a rămas cu bani mulți nici de la soț, nici de la amant. Cu toate acestea, și-a continuat traiul extravagant, sperând la nesfârșit într-o pensie guvernamentală pentru fiica ei, singura progenitură a marelui amiral.

Emma s-a mutat în locuințe din ce în ce mai ieftine din Londra și, în cele din urmă, a plecat la Calais, unde și-a petrecut o bună parte a fiecărei zile cheltuindu-și puținii bani pe sticle de vin.

Acolo a murit în această zi de 15 ianuarie a anului 1815, la vârsta de 50 de ani.

Tot la 15 ianuarie:

1559: Este încoronată regina Elisabeta I.

1622: Se naște dramaturgul francez Molière (Jean-Baptiste Poquelin).

1759: Este inaugurat British Museum la Montague House, Bloomsbury, Londra.

1850: Se naște, la Botoșani, Mihai Eminescu.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava