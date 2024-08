Liderul trupei Phoenix a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Ivona, polonează pe care a cunoscut-o în urmă cu 39 de ani și care i-a schimbat viața definitiv, notează click.ro.

Fondatorul trupei Pheonix s-a stins din viață în urmă cu doar câteva zile, la vârsta de 77 de ani, din cauza unor probleme de sănătate. Acum îl plâng fanii și apropiații, care își amintesc cu drag de viața lui amoroasă. Nicu Covaci povestea în timpul vieții sale cum a cunoscut-o pe poloneza care i-a schimbat viața și cu care s-a iubit până în ultima clipă a vieții sale.

„Eu am cunoscut-o într-o situație deosebită. Eu mergeam o dată pe săptămână cu keyboardistul meu la restaurantul chinezesc și ne permiteam o masă gigantică. Și într-o bună zi se deschide ușa și asta cască ochii. Intrase Ivona cu o gașcă de domni cu ceasuri scumpe, ușor grizonati. Mi-a picat fața. Am zis: aoleu, dar asta cine este? Și Jidec mi-a zis hai, închide gura, nu te uita la ea, că eu o știu. Pe asta nu pui gheara în viața ta! De unde o știi tu, mă? Locuiește în oraș, o cheamă Ivona, este poloneză, dar nu te mai uita, nu ai nicio șansă, uită-te cu cine este acolo… Ai dreptate, am zis”, mărturisea Nicu Covaci pentru revistatango.ro, în trecut, conform sursei citate.

